Gf Vip, Riccardo Fogli squalificato per bestemmia: era entrato ieri sera. «Ci scusiamo con il pubblico»

Clamoroso al Grande Fratello Vip. Riccardo Fogli, entrato solo ieri sera nella Casa più spiata d'Italia, è stato squalificato. Il cantante questa mattina, parlando in cucina con Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Antonino Spinalbese, ha infatti pronunciato un'espressione proibita dal regolamento del reality. Questo il comunicato ufficiale della produzione: «Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco».

In giornata il video della frase incriminata era diventato virale: in tanti sul web hanno chiesto la squalifica per l'ex musicista dei Pooh. Dopo le opportune verifiche, la produzione ha deciso di squalificare Riccardo Fogli, che conquista così il poco onorevole record di squalifica più veloce della storia del Gf Vip. Il cantante, fra l'altro, aveva anche annullato una tournée internazionale per partecipare al reality.

Il caso di Stefano Bettarini

In molti hanno ricordato quanto accaduto al Gf Vip 2020, quando Stefano Bettarini venne squalificato in una circostanza analoga. L'ex calciatore, anche lui entrato in Casa da poco, fu espulso per una bestemmia. Bettarini provò a giustificarsi, spiegando di aver semplicemente utilizzato un intercalare della parlata toscana, ma la produzione del reality non volle sentire ragioni.