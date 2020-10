Arrivano i nuovi episodi dei 44 Gatti: c'è un gatto ispirato a Carlo Conti

Tornano i 44 Gatti, i mici più amati dalle famiglie. Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, i 4 gatti musicisti che vivono e suonano nel garage della simpatica Nonna Pina, saranno in onda su Rai Yoyo, con i nuovi episodi, da lunedì 26 ottobre alle 19,10 (con replica nel primo slot del mattino successivo). La serie della tv per bambini che combina musica ed edutainment con un’animazione di altissima qualità si arricchisce di nuovi episodi, tra cui quello di Gattocarlo, il gatto presentatore, la vera sorpresa di quest’autunno: il personaggio ispirato a Carlo Conti, con la voce e le sembianze del noto presentatore, che quando sale sul palco gli viene la “fifa gatta” e inizia a singhiozzare ininterrottamente! I Buffycats andranno in suo soccorso affinchè lui inizi a credere in se stesso. Prima produzione prescolare di Rainbow - la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx - nata dall’estro creativo di Iginio Straffi (fondatore e presidente di Rainbow), in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica ha fatto diventare il prodotto made in Italy un fenomeno di risonanza mondiale: con ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo, dove è leading show, il cartone è in onda in oltre 100 Paesi e in più di 20 lingue, e ha conquistato le maggiori reti kids con risultati strabilianti. La musica ha un ruolo centrale nella serie: sono infatti presenti moltissime canzoni originali del repertorio dello Zecchino D’Oro interpretate dal famosissimo Coro dell’Antoniano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA