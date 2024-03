Donatella Rettore a Verissimo: «Mamma non ha mai visto un mio concerto, è morta durante Sanremo»

Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto di Verissimo, durante la puntata di sabato 30 marzo, Donatella Rettore, icona della musica italiana che ha condiviso con la conduttrice e il suo pubblico alcune riflessioni sulla lunga e illustre ccarriera.

L'artista nello studio di Silvia Toffanin ha cercato di fare anche un bilancio sulla sua infanzia e sulle sue esperienze della musica. «All'inizio ci sono dei momenti ti senti l'ultimo degli ultimi - ha spiegato Donatella Rettore a Toffanin -.La vita è una lotta».



«Il rapporto con mia madre»

Teresita Pisani, mamma di Donatella Rettore, malgrado fosse a sua volta un’artista, ebbe con lei dei dissapori.

La cantante ha rivelato che ha iniziato ad avere successo la mamma non è più uscita di casa perché per lei era una vergogna e non era orgogliosa di sua figlia. «Mia mamma non mi ha mai sostenuta e mai detto niente, non è mai venuta a un mio concerto - ha sottolineato Rettore a Silvia Toffanin -. Anzi, mia madre era molto severa. Durante il Festival di Sanremo dell'86 mia mamma ha avuto una trombosi».

La cantante ha concluso: «Mia madre è sempre stata un tenente maggiore ma vederla nel letto che ti chiede di morire è brutto. Io ho avuto due genitori meravigliosi ma li ho avuti per poco tempo».