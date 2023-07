Nell'estate ancora alla ricerca del suo tormentone, ma anche tormentino, figlio di un ritornello minore, spunta il trio Legno e Rettore. I due omini che nascondono il loro volte e Donatella, si proprio quella, che rinunciò al nome per farsi scudo del cognome. Eccoli insieme nel singolo «Spettacolare», orecchiabile, anche se parla del nostro oggi dove tutto è mostrato, ostentato e reso «Spettacolare», appunto.

I Legno hanno scritto il pezzo con Albi dello Stato Sociale, Rettore torna a incrociarsi così con la nuova generazione dopo l'incontro sanremese con Ditonellapiaga. Il videoclip è uno strappo, un racconto di una Italia talvolta ignorata che il regista Marco Cantone descrive così: «“Alle immagini che vengono proiettate sui Legno e Rettore, "Spettacolare" viene tradotto in scenari diversi, che hanno come comune denominatore l’Amore, per le cose ma anche per il proprio cane.

In apertura il bambino che va da solo al cinema è amore allo stato puro, la ragazza muscolosa con il ragazzo magrolino, le due ragazze molto diverse che giocano insieme, sono spettacolari. La diversità è spettacolare».