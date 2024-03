Maria Esposito in lacrime a Verissimo: «Ho iniziato a lavorare nel centro estetico di mia sorella»

«Non aspettavo tutto quello che è successo». Così l'attrice Maria Esposito di "Mare Fuori" a Verissimo. «Basta credere nei sogni e impegnarsi per realizzarli». Nel servizio inviato per la presentazione viene svelato che la mamma è casalinga e il papà è impiegato in fabbrica. Poi un particolare, una rosa tatuata addosso. Dove è nata? Nei quartieri spagnoli di Napoli. «Lì è nata la mia arte. Ho bellissimi ricordi dell'infanza».

La famiglia

«Io e mia mamma siamo identiche.

Lei è il mio pilastro in questo momento della mia vita. Più di lei non posso fidarmi di nessuno», racconta alla Toffanin. Il papà? «È l'amore della mia vita. La timidezza e la sensibilità le ho prese da lui. Per me è anche difficile trovare un ragazzo proprio per l'esempio che ho avuto da lui». La sorella? «Ho iniziato a lavorare nel centro estetico di mia sorella».

Le difficoltà

«Quando ho iniziato a recitare l'ho chiesto ai miei genitori. Ma ero spaventata dalle spese, perché la scuola di recitazione costava 250 euro a settimana. Mio padre e mia sorella mi facevano trovare i soldi la mattina. Mi hanno reso felice», racconta tra le lacrime.

L'ansia

«Riesco a superare l'ansia dandomi degli obiettivi», l'attrice parla dei suoi problemi a Verissimo.

L'amore

«Sono concentrata su me stessa, mi auguro di trovare un ragazzo che possa darmi quello che merito».