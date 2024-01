Massimiliano Caiazzo incontra i giovani di Napoli: «Credeteci, si può andare oltre e fare di più»

«E' stata un'esperienza ricca sotto tanti punti di vista. Con questi ragazzi si è subito instaurato un dialogo molto sincero, di grandissima curiosità ed energia». Così Massimiliano Caiazzo, tra i protagonisti della serie televisiva «Mare Fuori», ha raccontato l'incontro con i giovani di Napoli che hanno partecipato al programma di formazione «A Cup of Learning», promosso da Fondazione Lavazza, che si è svolto presso la Casa del sorriso di Cesvi.

L'edizione napoletana è stata ispirata dal progetto «Mare Fuori». Insieme a Cesvi, Lavazza ha organizzato un incontro tra i partecipanti al training e Caiazzo affinché i giovani potessero condividere con lui l'esperienza vissuta nella realtà. Uno scambio di esperienze di vita emozionante ed educativo insieme. Caiazzo è inoltre protagonista della campagna del progetto «A Cup of Learning», che sarà lanciata il 1 febbraio in tv e su You tube.

«Il messaggio che anche in modo inconsapevole ho provato a trasmettere loro - ha raccontato Caiazzo - è stato 'credici', 'si può fare' perché credo che questo sia lo spirito fondamentale da avere per andare avanti.

Penso che per loro questo progetto - ha aggiunto - sia stata un'opportunità per potersi affacciare a nuove realtà, per farli uscire dalla loro comfort zone e dargli la possibilità di acquisire la consapevolezza che si può arrivare altrove».