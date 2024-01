Napoli, i ragazzi diventano baristi grazie a Lavazza e Cesvi

Il modello di formazione di Fondazione Lavazza 'A Cup of Learning' arriva a Napoli, nella periferia Nord di San Pietro a Patierno, per offrire a ragazzi che vivono in contesti di disagio e di indebolimento un' opportunità lavorative nel mondo del caffè e diventare baristi. Il progetto, nato nel 2017 a livello internazionale, nel capoluogo campano si è svolto in collaborazione con La Casa del sorriso di Cesvi, che ospita attività a favore di minori, adolescenti e giovani donne. Un'edizione, quella napoletana, che è stata fonte d'ispirazione nella scelta di Lavazza di raccontare il progetto nella fiction Rai “Mare Fuori”.

Lavazza e Cesvi hanno organizzato un incontro tra i partecipanti alla formazione e Massimiliano Caiazzo, attore della serie diventata un cult e anche protagonista di una campagna del progetto 'A Cup of Learning' che sarà lanciata il 1 febbraio in tv e su You Tube.

L'idea è che i giovani possano condividere con lui l'esperienza vissuta.

Sono stati in otto, fra ragazzi e ragazze, ad avere avuto la possibilità di partecipare a sessioni specifiche al fine di accrescere le proprie competenze e avere così un'ulteriore opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro. A seguirli sono stati direttamente i trainer Lavazza che hanno insegnato loro tecniche di macinazione, il funzionamento delle macchine per l'espresso, i diversi metodi d'estrazione fino ad arrivare al mondo della latte art.

«Siamo molto lieti di aver portato 'A Cup of Learning' anche a Napoli con Cesvi, uno dei nostri partner più longevi - ha detto Veronica Rossi, Sustainable Senior Manager Lavazza Group e manager Fondazione Lavazza - insieme crediamo che la formazione possa rappresentare un'opportunità di crescita per ragazze e ragazzi che vivono in contesti fragili». Al termine del percorso, i partecipanti hanno ottenuto un diploma di riconoscimento.

L'obiettivo del programma è anche diffondere la cultura del caffè offrendo l'opportunità di trasformare questa passione in una professione.

«Oggi grazie al percorso di formazione 'A Cup of Learning' il nostro programma si arricchisce - ha sottolineato Roberto Vignola, vicedirettore Cesvi - aumentando le opportunità d'inserimento lavorativo per i giovani che vivono in contesti svantaggiati che possono trovare strumenti e aiuto per costruire un futuro migliore».