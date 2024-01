Premio «Amo Napoli», eccellenze partenopee in passerella

Successo per la seconda edizione del premio “Amo Napoli” a cura delle associazioni Dama Club e Stamm Ca’, in collaborazione con Rinascimento Partenopeo. Il teatro di IAV (In Arte Vesuvio) ha ospitato l’evento che ha l’obiettivo di dare un riconoscimento a chi si adopera per lo sviluppo della città operando in prima linea non necessariamente sotto la lente dei riflettori. Dopo la prima edizione nella quale il comitato organizzatore aveva deciso di premiare tredici donne che si erano distinte nei rispettivi ambiti, questa volta è toccato agli uomini, per un’alternanza che continuerà di anno in anno. Ospiti della serata, presentata dalla showgirl Emanuela Tittocchia e da Italo Palmieri, il comico Angelo Di Gennaro e il duo musicale “Napoletan Power” di Sasa’ Cosenza e Carlo Cuomo.

Questi i premiati della seconda edizione: per la sezione imprenditoria Marco Russo, per l’artigianato Enzo Sedente e Ciro Apicella, per l’editoria il giornalista e micro-editore Marco Lobasso e Gianfranco Coppola per il libro Campioni per sempre.

Per lo sport il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, mentre per la medicina il dottor Franco Di Stasio. E poi, un nome storico della pasticceria napoletana: Armando Scaturchio per la sezione food mentre per la fotografia Giorgio Di Maio. Per l’imprenditoria giovanile il riconoscimento è andato a Stefano Popolo mentre per la legalità a Giovanni Forte, proprietario del Caffè per la legalità, premiato non a caso da Daniela Di Maggio madre di Giò Giò. Per la ristorazione Simone e Daniele Testa, mentre per la categoria Solidarietà l’associazione “Il Sorriso del principe” con il presidente Raffaele Guarino. Per la moda, unica donna premiata Ilaria Vitagliano ed infine il personaggio televisivo dell’anno campano è stato Giuseppe Gargiulo ex arbitro e noto opinionista sportivo tv. Tra gli organizzatori oltre che ideatori dell’evento insieme a Palmieri anche Pino Esposito, Riccardo Guarino e Michele Lunella. Media partner le trasmissioni tv WeCanDance, Divi e Dive, Onda Azzurra Vip Show, e Tifo Azzurro.