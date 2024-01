Giorgia Fumo al Teatro Trianon Viviani con «Live»

Al Trianon Viviani, mercoledì 31 gennaio, alle 21:00, è di scena Giorgia Fumo con il suo “Live”. Lo spettacolo è il secondo appuntamento con la rassegna di stand up comedy, la novità assoluta di questa stagione del teatro di Forcella aperta con grande successo da Vincenzo Comunale.

La comica continua il suo viaggio nella vita dei “millennials”, creature misteriose, a tratti ‎mitologiche che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori.

Giorgia Fumo con il suo stile unico e irriverente porta sul palco una comicità intelligente e mai ‎banale, in monologhi diventati veri e propri “cult”. In questa serata attingerà al suo repertorio e interpreterà anche pezzi inediti. Romana, classe 1986, misto calabrese, austriaca e croata, l’artista è cresciuta in Sardegna ‎e si è formata come improvvisatrice con insegnanti italiani e stranieri. Inizia a fare stand up ‎comedy nel 2019 e da allora calca i principali palchi della comicità italiana, tra cui lo Zelig di ‎Milano. ‎

Nel 2021 è l’unica italiana a partecipare alle semifinali dei Funny women awards, il concorso ‎internazionale per comiche emergenti.‎