Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: open day per cinquemila

Grande successo dell’Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Domenica, 28 gennaio, oltre cinquemila persone, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato all’iniziativa speciale organizzata dal Polo Museale della Fondazione FS Italiane che ha consentito ai visitatori di trascorrere una giornata all’insegna della bellezza e della cultura.

Con l’Open Day, la Direzione del Museo ha inteso rendere omaggio ai tanti appassionati di cultura ferroviaria e di storia, in particolare ai residenti nel territorio circostante, per ammirare i reperti esposti nei grandi padiglioni e nelle aree esterne, acquistando un biglietto dal prezzo simbolico di appena 2 euro.

Il Direttore del Museo, Oreste Orvitti, visibilmente soddisfatto del risultato conseguito, ha dichiarato: «Crediamo che quello della domenica appena trascorsa sia per noi il giusto premio al lavoro che in questi anni ci ha visti impegnati non solo alla riqualificazione e valorizzazione del sito e al rilancio dell’intera area, ma anche un modo per ringraziare tutti coloro che amano questi luoghi e che possono così viverli sentendosene sempre più parte.»