Portici e la pesca sostenibile: saranno vietate le cassette di polistirolo

In uno scenario spettacolare, un programma di incontri, eventi e talk che ha come obiettivo la sensibilizzazione e l’educazione della cittadinanza, degli stakeholders e il mondo della scuola sul tema della pesca sostenibile, con lo scopo di informare in particolare le imprese e gli addetti della filiera ittica su pratiche di pesca a basso impatto ambientale, al fine di salvaguardare e valorizzare gli ecosistemi marini.



Da domani al Museo Nazionale di Pietrarsa tre giorni dedicati al tema della pesca sostenibile, dove sarà anche annunciata l’ammissione del Comune di Portici al bando che abbatterà l’inquinamento provocato dalle cassette di polistirolo impiegate dai pescatori durante le loro attività.



“E’ un orgoglio per la città ospitare il più grande evento del consumerismo italiano e della sostenibilità. Un’occasione per il nostro territorio – spiega l’assessore all’Ambiente della Città di Portici Florinda Verde - per promuovere la nostra idea di economia circolare, riduzione dello spreco e educazione al riuso.

L’assessorato all’Ambiente occuperà con una serie di partner di rilievo uno stand per promuovere un ambizioso progetto sulla pesca sostenibile”.