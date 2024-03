Castellabate, discarica a cielo aperto scoperta da cittadini: parte la bonifica

Rifiuti abbandonati in un vallone a Castellabate. A fare l’amara scoperta durante una passeggiata a cavallo un cittadino, Alessandro Meola, da sempre sensibile ed attento alla salvaguardia del territorio.

Così, ieri mattina, insieme ad altri amici del posto, tra cui anche la neo consigliera del Parco Chiara Ianni, sono tornati nella zona incriminata, in prossimità dell’ex rifugio della guardia forestale, a San Marco di Castellabate, per ripulire la zona. In mezza giornata, i volontari hanno ripulito l’intera area, raccogliendo rifiuti di ogni genere.

«Al termine dell’attività - spiegano - abbiamo raccolto diversi sacchi pieni di rifiuti, purtroppo di gente incivile, che non ama il posto in cui vive». Non è la prima volta, purtroppo, che persone incivili approfittano degli spazi verde dell’area protetta del Cilento, dalla costa all’entroterra, per gettare rifiuti di ogni genere.