Il singolo «Muri pe’ tte» anticipa la seconda parte di «Mosaico», album doppio ma «a puntate», la cui prima parte è stata pubblicata nell’aprile 2023. Un brano verace, dai suoni latini, che Andrea Sannino in anteprima da Mara Venier nella scorsa puntata di «Domenica in». Protagonista del videoclip diretto da Luciano Filangieri, Maria Esposito (con il cantante nella foto): l’attrice di «Mare fuori» torna al fianco del cantautore di Ercolano dopo i fasti del musica ispirato alla serie dei record. Intanto, ieri la Fimi ha comunicato l’assegnazione ad «Abbracciame» del disco di platino, che certifica come abbia venduto oltre 100.000 copie fisiche e/o digitali. Ma i numeri della canzone, scritta nel 2015 da Sannino con Mauro Spenillo e gli arrangiamenti di Pippo Seno.

Partita in sordina, la canzone ha trovato la prima notorietà grazie a un video di Mertens, ma poi è tornata di stringente attualità nel periodo della pandemia, quando è diventata la «canzone dei balconi, l’inno degli abbracci negati. Da quel momento non si è più formata portando a notorietà Andrea, che l’ha anche duettata dal vivo con Fiorella Mannoia, come testimonia l’album live inciso dall’interprete con il pianorte di Danilo Rea. Dopo cento milioni di visualizzazioni su YouTube e venti milioni di streaming su Spotify, dopo diverse traduzioni, compresa quella in giapponese, «Abbracciame» è disco di platino e Sannino riprende il discorso inaugurato con la prima parte di «Mosaico»: la pubblicazione della seconda è stata rimandata per l’avventura, anche questa volta trionfale, del musical di «Mare fuori».