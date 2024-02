Aurora Ramazzotti e il tenero video «pieno di coccole» di Cesare con nonna Ineke

Aurora Ramazzotti sta vivendo in toto la sua esperienza di maternità imparando ogni giorno qualcosa dal suo primogenito Cesare, nato dall'amore con il fidanzato Goffredo Cerza. Nelle ultime ore, "Auri", come la chiamano amici e familiari, ha pubblicato un video tenerissimo nelle sue Instagram stories dove è possibile notare nonna Ineke felice di abbracciare il proprio (bis)nipote. Un momento di grande emozione anche per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros che ha commentato il video con un emoji emozionante.

Il video

Aurora Ramazzotti continua a documentare la vita da neomamma e neopapà sua e del fidanzato Goffredo Cerza.

Molti dettagli della loro vita precedente sono cambiati, ma con la sua ironia, Aurora Ramazzotti restituisce un racconto trasparente di cosa significa diventare genitori oggi. Dai momenti dolci e spensierati a quelli più difficili.

Il video che Aurora Ramazzotti ha pubblicato nelle sue ultime Instagram stories, mostra la (bis) nonna Ineke Hunziker, mamma di Michelle, seduta mentre attende che il piccolo Cesare gattoni verso di lei. Subito dopo la bisnonna prende tra le braccia il nipotino e lo riempie di baci e di coccole. «Dimmi cosa vuoi? Dimmi - ha sussurrato nonna Ineke -. Vuoi venire in braccio? Cosa facciamo? Dimmelo». Insomma, che la (bis)nonna sia un porto sicuro dove trovare riparo, l'ha dimostrato pienamente Ineke con un video che non ha bisogno di troppe parole per essere descritto.