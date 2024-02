Michelle Hunziker: «Mi sono graffiata le ciapet», l'"incidente" alle Maldive

Michelle Hunziker, secondo i suoi fan, è sexy anche quando indossa pigiama o tuta oppure quando è senza makeup e acconciature studiate. Quindi, i suoi ammiratori avranno sicuramente apprezzato le ultime storie pubblicate dalla conduttrice sul proprio profilo Instagram. In questo momento, la mamma di Aurora Ramazzotti si trova alle Maldive dove, come ha mostrato nelle scorse ore, sta realizzando vari servizi fotografici che richiesono anche molto impegno... ad esempio, arrampicarsi e spostarsi cavalcioni su di una palma abbastanza alta.

Come al solito, Michelle ha spiegato in modo ironico come è riuscita a non cadere dall'albero tropicale e, tutto sommato, a svolgere un buon lavoro. Peccato, però, nonostante ci abbia messo molto impegno e attenzione e abbia cercato di muoversi il più delicatamente possibile, la sua pelle ne ha un po' risentito e il motivo è presto detto.

Canotta azzurra e short di jeans che si intonano prefettamente con il colore del cielo, piedi nudi, capelli al vento e sorriso smagliante come sempre. Si è mostrata così, Michelle Hunziker che, nella sua ultima storia Instagram, si trova su di una palma per scattare alcune foto per un servizio fotografico.

Tutto bene fino a quando, presumibilmente, il fotografo non le chiede di indietreggiare. Ecco quindi, che la conduttrice cerca di farsi meno male possibile sul tronco ruvido dell'albero e, perciò, si alza sulle braccia e indietreggia, poi, scrive: «Tecniche per spostarsi indenni su una palma... mi sono comunque sgraffignata le ciapet», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Michelle Hunziker si trova alle Maldive con il suo team di collaboratori con i quali sta realizzando un servizio fotografico eccellente, stando a quanto rivela nelle sue storie. La conduttrice, infatti, ha scritto: «Le mie fotografe top! Non potete capire le foto che mi hanno fatto! Super team collaudato».