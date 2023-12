Giorgia Soleri, addio al 2023 in slip e corsetto: «Mai smettere di amare se stessi». Ma Andrea Delogu le ruba la scena

L'ultimo giorno dell'anno: tempo di riassunti e recap sui 12 mesi appena trascorsi, bilanci e buoni propositi per l'anno che sta per arrivare. Giorgia Soleri ha lasciato alle spalle un anno molto intenso per lei, dalla rottura con Damiano David dei Maneskin a Pechino Express, passando per la cura della quinta malttia che le è stata diagnosticata, la fibromialgia. Nel mezzo ci sono tante avventure, tante esperienze incredibili e collaborazioni lavorative. Nel post condiviso su Instagram ad aver catturato l'attenzione è, tuttavia, il commento di Andrea Delogu.

«Ci sono molte cose che voglio lasciarmi alle spalle nel 2023, ma non la fiducia in se stessi e l'amore per se stessi», ha scritto Giorgia Soleri a carrode di una foto in cui si mostra in slip e corsetto nero di pelle di fronte allo specchio con sguardo sicuro di sé e del proprio corpo. «Se avessi il tuo seno rimarrei a toccarmelo tutto il giorno senza mai staccare le mani.

Morirei di stenti non riuscendo più a mangiare e a bere», ha scritto Andrea Delogu in un commento che ha scatenato l'ilarità dei fan.