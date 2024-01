Georgina Rodriguez senza Cristiano Ronaldo alle Maldive: spende più di 30mila euro al giorno per festeggiare il compleanno

Sta facendo parlare di sé la modella e influencer argentina Georgina Rodriguez che il 27 gennaio ha compiuto 30 anni e ha deciso di festeggiare alle Maldive senza il compagno Cristiano Ronaldo. Georgina ha soggiornato al resort Joali Maldives, un hotel non certamente accessibile a tutti e si è goduta il mare e la spiaggia.

Infatti secondo quanto riportato da Semana, Georgina Rodriguez si sarebbe fatta carico di tutte le spese, sia per i figli che per le amiche. Socialité sottolinea che la modella naturalizzata spagnola avrebbe affittato un appartamento per 8 persone da circa 33 mila euro a notte. Georgina ha postato diverse foto e video in compagnia di amici e figli, ma non è mai apparso Cristiano Ronaldo che non era presente.

Chi è Georgina Rodriguez

Nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994 da madre spagnola e padre argentino, Georgina è una modella, influencer e imprenditrice con passaporto spagnolo.

E' protagonista del documentario Netflix 'I am Georgina' di cui è la produttrice. Ha collaborato con brand come Gucci, Prada e Chanel e nel 2020 è venuta fuori al grande pubblico italiano per la partecipazione al Festival di Sanremo. Autrice di un libro 'Soy Georgina', pubblicato nel 2022, la Rodriguez è anche ambasciatrice dell'organizzazione 'Save the Children'. La sua relazione con Cristiano Ronaldo ha portato alla luce una figlia nel 2017 e due gemelli nel 2022 (il gemello maschio è morto durante il parto).