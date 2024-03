Viaggi, ecco le 15 destinazioni per l'estate 2024 più Instagrammabili del Mondo: dal Nepal a Singapore (c'è anche Milano ma manca Roma)

Marzo è sempre il momento in cui si cominciano a pianificare le vacanze estive. Così tra una ricerca online e una visita in un'agenzia di viaggi (sempre più desueta) a convicere i viaggiatori nella scelta della meta sono sempre più i social network. Instagram e TikTok la fanno infatti da padroni, gli utenti condividono le loro avventure e i follower apprezzano. I social network hanno ormai condizionato anche il nostro modo di viaggiare. Non solo, a dire la verità sono diventati delle vere e proprie guide di viaggio che ci danno consigli utili e ci suggeriscono mete a noi sconosciute.

Vacanze 2024, ecco i luoghi più Instagrammabili

Così anche questo anno Il sito di viaggi Big 7 Travel ha ufficialmente pubblicato i “Luoghi più instagrammabili del mondo 2024”.

Mototurismo elettrico: ecco la top ten delle destinazioni europee da esplorare in primavera, per centauri dallo spirito "green"

Una classifica di 50 destinazioni fatta sul conteggio degli hasthag. Scopriamo dunque quale sono tra queste mete le prime 15 della classifica.

Londra

Al primo posto in classifica troviamo Londra. Con 162.737.992 registrazioni su instagram e 107.600.000.000 su Tik Tok la capitale del regno unito svetta in pole position sui luoghi più fotografati al mondo. Perfetta per un weekend, i viaggiatori amanti della condivisione social sembrano non averne mai abbastanza dei monumenti iconici di Londra: dal London Eye al Big Ben, dalla Torre all'Abbazia di Westminster impossibile poi non fare una tappa (con cellulare alla mano of course) a Buckingham Palace.

Viaggio a ritmo di reggae sulle orme di Bob Marley, in Giamaica

Attraenti oltremodo poi le cabine rosse, i taxi neri e gli autobus a due piani. insomma Londra è sempre un'ottima scelta.

Parigi

Rimaniamo in Europa e immergiamoci nel romanticismo di Parigi. La capitale della francia ottiene nel 2023 141.568.777 su Instagram e 104.200.000.000 su Tik Tok. Ma come dare torto ai visitatori. La Ville Lumière è il sogno che si realizza di ogni fotografo, i fiori di ciliegio di fronte la Toure Eiffel una cornice e Jardins du Trocadéro e Champ de Mars luoghi super Instagrammabili.

New York

Per chi ha diversi giorni a disposizione e la passione per Sex and The City e Friends ma anche per le foto la meta perfetta è New York. Con 127.727.683 hasthag su Insta e 89.300.000.000 su TikTok la Città che non dorme mai arriva terza in classifica. I monumenti di New York sono famosi quasi quanto la città, come riporta il sito di viaggi, con #timessquare e #empirestatebuilding che hanno rispettivamente 5 e 3 milioni di post su Instagram.

Instabul

Sarà per le soap opera turche che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori o per quell'aria di antico che l'avvolge, Instabul arriva quarta. Sono stati ben 129.420.973 su instagram e 76.400.000.000 su Tik Tok gli utenti che si sono registrati nella capitale della Turchia. Conosciuta come la città in cui l'Orinete incontra l'Occidente, i colori e i sapori di Instabul sono tra i più condivisi sui social.

Nepal

Ci spostiamo poi in Nepal. Definita la "Terra delle Montagne" è una destinazione da fare se preparati fisicamente. Il campo base dell'Annapurna è uno dei luoghi più famosi che regala ai visitatori un paesaggio unico al Mondo. Se invece si preferisce un'avventura meno faticosa, ma sempre acchiappa like, c'è l'architettura tradizionale nella valle di Manang oppure il lago Tilicho. Anche la vita locale a Kathmandu è bella quasi quanto le montagne.

Bali

Il paradiso dei Tiktoker è Bali. Le terrazze di riso di Tegalalang, il palazzo sull'acqua di Tirta Gangga e il tempio di Uluwatu sono alcuni dei luoghi più fotografati. Spazio poi allo sport, perchè non dimentichiamocelo mai bali è una delle destinazioni preferite dai surfisti.

Chicago

Torniamo con la settima destinazione in classifica negli Stati Uniti. Chicago è un post Instagram a cielo aperto. Cloud Gate, la scultura di fagioli nel Millenium Park, è senza dubbio il luogo più fotografato della città. Poi c'è Chicago River, con bar, caffè e ristoranti che occupano l'area del Riverwalk. Da tenere a mente che il giorno di San Patrizio (17 marzo) il fiume si colora di verde.

Sri Lanka

Altro luogo molto fotogenico è lo Sri Lanka. Giungle e spiagge ma anche antichi binari ferroviari. Sigiriya Rock è un altro posto incredibile, con le zampe del leone scolpite nella pietra e la vista dalla cima della roccia che regala immagini meravigliose. In Sri Lanka sono state 15.569.609 le persone che ci si sono registrate su instagram e 34.900.000.000 su TikTok.

Sydney

Voliamo poi in Australia. Sydney è una delle città più Instagrammate al Mondo. La Sydney Opera House, l'Harbour Bridge e Bondi Icebergs sono i luoghi fotografici più popolari; poi c'è Bondi Icebergs che è la terza piscina più instagrammabile al mondo.

Singapore

Che dire poi della magnifica architettura di Singapore? Nulla non c'è nulla da dire se non volare in questa destinazione e cercare l'angolo perfetto da postare sui social. Marina Bay Sands vi lascerà a bocca aperta, come anche Gardens by the Bay. Lo skyline di Singapore è uno di quelle cose che tutti si meritano di vedere.

Tokyo

Antico e moderno intrecciati a doppio filo. Tokyo è una città che non si dimentica. Le stradine strette e i localini di ramen, i templi buddisti, tutto questo mischiato ai futuristici grattacieli, alla famosa traversata di Shibuya e lo splendido Monte Fuji in lontananza, non c'è da meravigliarsi che #tokyo (come riporta il sito) abbia accumulato oltre 60 milioni di post su Instagram e oltre 24 miliardi di visualizzazioni su TikTok.

Baku

Poi si va in Azerbaigian. Baku è un paradiso per gli appassionati dell'architettura. Edifici moderni e futuristici si fondono con palazzi sontuosi e fortezze medievali. Da fotografare l'Heydar Aliyev Centre, le famose Flame Towers e la Baky Crystal Hall. Ma anche la misteriosa Torre della Fanciulla e il Palazzo degli Shirvanshah del XV secolo .

Milano

Al tredicesimo posto con 23.078.786 registrati su Instagram e 23.500.000.000 su TikTok troviamo Milano. I locali alla moda, le gallerie d'arte e l'architettura sono i protagonisti dei post. Dal Duomo al castello Sforzesco, ma anche la Galleria e Brera.

Nuova Zelanda

Per i suoi paesaggi mozzafiato la Nuova Zelanda arriva 14esima nella classifica. Il Parco Nazionale Fiordland, la regione di Mackenzie e il Parco Nazionale Abel Tasman sono foto che cattura una città ferma nel tempo. Laghi, spiagge e montagne ogni angolo della Nuova Zelanda ti farà venir la voglia di tirar fuori il cellulare.

Seul

Quindicesima in classifica è Seul in Corea del Sud. Dai villaggi storici ai grattacieli che svettano questa città è un perfetto luogo dove poter far foto per i social network.

Gli altri

Proseguendo nella classifica ecco le altre mete più instagrammabili al mondo: