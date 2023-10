Aurora Ramazzotti: «Prima il secondo figlio, poi il matrimonio. Quando? È una questione di soldi, dipende da Goffredo»

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono ormai abituati alla loro nuova vita da genitori del piccolo Cesare. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 e quattro anni di relazione, anche a distanza, e la convivenza, è arrivato il loro primogenito.

Aurora e Goffredo hanno rilasciato una rara intervista di coppia in cui parlano della loro nuova quotidianità da genitori, dal matrimonio, al secondo figlio e su nonna Michelle.

«Cesare avrà un fratellino! Da un lato non vorrei troppa distanza d’età fra di loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino.

Ma tutto dipende dal papà», ha raccontato la figlia di Michelle e Eros.

«È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni», ha frenato l'entusiasmo Goffredo, che ci vuole andare con i piedi di piombo.

La coppia ha rivelato che il matrimonio non è tra i loro pensieri attualmente: «No, non per il momento. Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre».