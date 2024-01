«Elon Musk assume droghe, manager preoccupati»: la marijuana fumata in pubblico e la prescrizione per la chetamina

Arrivano accuse pesanti e imbarazzanti ai danni di Elon Musk, il patron di Tesla e Space X e che qualche mese fa ha acquistato Twitter cambiandogli il nome in X. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal Musk avrebbe infatti assunto droghe illegali e sarebbe apparso drogato in diverse feste, in giro per il mondo.

Il quotidiano racconta che l'uomo più ricco del mondo ha fatto uso di Lsd ad un party a casa sua a Los Angeles nel 2018, preso funghi allucinogeni ad un evento in Messico l'anno successivo e assunto ketamina assieme al fratello Kimbal Musk ad una festa a Miami nel 2021.

Secondo il Wall Street Journal, che riferisce anche dell'uso di cocaina e ecstasy, l'assunzione di droghe da parte di Musk, già noto per il comportamento eccentrico preoccupa i manager delle sue società Tesla e Space X.

Musk ha già fumato marijuana in pubblico e ha detto di avere una prescrizione per la chetamina dall'effetto psichedelico. Secondo il Wsj, ha assunto anche droghe illegali con Steve Jurvetson, attuale membro del cda di SpaceX. Persone vicine a Musk, che ora ha 52 anni, hanno affermato che il suo uso di droghe è ancora in corso, in particolare il consumo di chetamina. L'uso illegale di droghe, scrive il quotidiano finanziario, rappresenterebbe probabilmente una violazione delle politiche federali che potrebbe mettere a repentaglio i miliardi di dollari di SpaceX in contratti governativi.