Elon Musk: sesso, droga e festini milionari con i dirigenti di Tesla (che vogliono compiacere il capo). L'inchiesta del Wsj

Elon Musk e alcuni dei suoi dirigenti alla Tesla erano soliti fare un uso spropositato di droghe, Lsd ecstasy e cocaina in particolare, spendendo milioni di dollari in viaggi e festini privati. Lo rivela una nuova puntata di un'inchiesta del Wall Street Journal che questa volta mette in luce un clima di «sudditanza» attorno all'uomo più ricco del mondo da parte dei manager terrorizzati di perdere i loro compensi miliardari. Tutto nasce da un caso del 2017 che ha visto coinvolto uno dei più importanti manager dell'azienda, il venture capitalist Steve Jurvetson, dimessosi dopo uno scandalo di sesso e droga.

L'inchiesta

Secondo il prestigioso quotidiano finanziario Jurvetson aveva un compagno di bagordi, Musk, che lo ha protetto facendogli prima prendere un «congedo» dal cda e poi, piazzandolo alla direzione di SpaceX.

Stipendi da capogiro

Tesla paga i suoi amministratori principalmente in stock option e l'attuale consiglio di amministrazione, escluso Musk, ha guadagnato complessivamente più di 650 milioni di dollari dalla vendita di azioni. Alcuni dirigenti hanno accettato di restituire una parte di tale compenso a Tesla per risolvere una causa tra gli azionisti negando qualsiasi illecito ma l'accordo deve essere ancora approvato da un giudice. Ora secondo le fonti del Wsj, molti attuali ed ex direttori di Tesla e SpaceX sono a conoscenza dell'uso di droghe da parte di Musk ma non hanno intrapreso alcuna azione pubblica.

Elon Musk took drugs with some Tesla board members, WSJ says https://t.co/RBs5SsJueO — Toronto Star (@TorontoStar) February 4, 2024

I festini

E alcuni di loro hanno partecipato ai festini ma per timore di perdere i miliardi di compensi non tradirebbero mai il loro boss. Negli ultimi anni l'imprenditore ha partecipato ad una serie di party con Joe Gebbia, co-fondatore di Airbnb e membro del cda di Tesla, durante i quali ha assunto ketamina attraverso una boccetta di spray nasale. Altri manager hanno preso parte alle feste all'El Ganzo, un boutique hotel a San José del Cabo, in Messico, noto per la sua scena artistica e musicale nonché per eventi a base di droghe. Una commistione di vita privata, trasgressioni e affari che sta diventando fuori controllo e, da un punto di vista del mercato è sul filo dell'illegalità.