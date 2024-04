X come OnlyFans: arrivano i contenuti per adulti nell'app di Elon Musk

X continua a evolversi e, questa volta, gli utenti potranno vedere anche i contenuti per adulti, come foto e video di nudo e altri tipi di media di carattere pornografico. È questa la nuova mossa di Elon Musk, che ha deciso di rendere l'ex Twitter una piattaforma da cui poter vedere qualsiasi cosa. La prossima novità della piattaforma social, infatti, avrà come obiettivo quello di competere maggiormente con applicazioni che postano materiale sensibile, come OnlyFans.

L'aggiornamento di X

Lo sviluppatore Daniel Buchuk aveva scoperto nel codice di X la possibilità di creare delle community: ossia dei gruppi avente come etichetta "contenuti per adulti". A seguito della notizia, ripresa dal sito Techcrunch, X ha confermato che gli amministratori delle community possono ora impostare un tag specifico che filtra i propri gruppi per Nsfw, un acronimo che sta per "Not safe for work", utilizzato di norma per descrivere materiale sessualmente esplicito o potenzialmente offensivo.

Secondo i documenti ottenuti dall'agenzia di stampa britannica Reuters nel 2022, circa il 13% di tutti i post dell'allora Twitter contenevano foto e video di nudo e altri tipi di media di carattere pornografico, che molto spesso comparivano nella home degli utenti. Come ricorda il sito specializzato nella tecnologia Techcrunch, Twitter-X ha sempre mantenuto una politica aperta per la pubblicazione di materiale altrove vietato.

Sul social era già possibile individuare, infatti, annunci di servizi a pagamento simili a quelli di OnlyFans, dove è richiesto agli iscritti di abbonarsi al profilo di una persona per visualizzare post riservati.

Chi potrà accedere ai nuovi contenuti?

Ma non tutti potranno accedere ai contenuti sensibili. Prossimamente, infatti, il social network introdurrà alcune limitazioni per le comunità "per adulti", con lo scopo di non renderli disponibili ai minorenni.

Twitter ha lanciato le community nel 2021 in via sperimentale, allargandone poi l'accesso in tutti i Paesi nel 2022, ma chi vuole entrare dovrà abbonarsi a un piano a pagamento: cioè a X Premium o a X Premium Plus.