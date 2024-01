Victoria De Angelis dei Maneskin in vacanza alle Maldive con la fidanzata Luna

La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, ha optato per una vacanza al caldo ed è volata alle Maldive insieme alla fidanzata, Luna, e a un gruppo di amici, condividendo alcuni scatti sui suoi canali social. Dopo un anno in tour, la musicista si gode un po' di meritato relax, e cosa c'è di più rilassante che trascorrere il tempo libero in un isola paradisiaca insieme agli amici e alla propria dolce metà?

Victoria dei Maneskin alle Maldive

Snorkling, passeggiate sulla spiaggia,e foto romatiche al tramonto sono ciò che ci si aspetta da un viaggio alle Maldive, ma la descrizione del post, pubblicato su instagram, scritta da Victoria, dimostra ancora una volta la simpatia e l'autoironia della bassista.

«Almost got a tan», ( mi sono quasi abbrozata), scrive la De Angelis a cornice del carosello di foto, facendo autoironia sulla sua pallida carnagione.

La musicista, ha inoltre dimostrato di pensare ai suoi amici lontani anche in vacanza e in occasione del compleanno del suo collega Thomas Raggi, ha pubblicato nelle stories alcune foto che la ritraggono insieme all'amico Maneskin.