Morto Joe Barone, il tweet di Aurelio De Laurentiis: «Se ne va una persona leale»

«Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare» comincia così il lungo messaggio di Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli ha voluto partecipare al dolore della Fiorentina per la scomparsa del direttore generale viola Joe Barone.

«Un grande vuoto per la moglie Camilla, per i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, per la Fiorentina, il suo Presidente Commisso e per tutti quelli che lo hanno conosciuto per le sue capacità umane e professionali. Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli partecipano al dolore immenso che questa tragedia ha causato» si legge dal tweet del patron azzurro.

L'ultimo incontro tra le parti era arrivato lo scorso gennaio a Riad in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana che si era giocata proprio tra Napoli e Fiorentina.