Ascolti Tv 22 marzo 2021, è Makari il nuovo Montalbano

Ascolti Tv 22 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 la terza puntata della fiction Makari ha totalizzato una media di 6.389.000 spettatori pari al 26,5%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.07 – il terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi 15 ha ottenuto una media di 3.427.000 (19,8%). Su Rai2 Uno, Nessuno, Cento Nino 1.113.000 (4,3%). Su Italia 1 Red 2: 1.590.000 (6,5%). Su Rai3 Presa Diretta 1.122.000 (4,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 938.000 (4,5%). Su Tv8 4 Ristoranti 578.000 (2,2%) e 4 Hotel 287.000 (1,6%). Su La7 Donnie Brasco 398.000 (1,7%). Sul Nove The Rock 358.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.728.000 (20,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.914.000 (17,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.140.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.244.000 (4,5%) nella prima parte e 1.178.000 (4,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 969.000 (3,4%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani 1.346.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.795.000 (6,3%). Su Italia1 CSI Miami 1.438.000 (5,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 555.000 (2%). Su Tv8 Guess My Age 539.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.372.000 (24,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.227.000 (19,6%). Su Rai3 le news dei Tgr 3.581.000 15,4%. Alle 20 Tg1: 6.483.000 (25%), Tg5: 5.133.000 (19,6%), TgLa7: 1.659.000 (6,3%). Alle 19 Tg3: 2.713.000 (13,3%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 Il Paradiso delle Signore 2.201.000 (18%). Su canale 5 Uomini e Donne 3.221.000 (24,1%), Amici di Maria De Filippi 2.597.000 (21,2%). L’Isola dei Famosi 2.508.000 (20,8%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.305.000 (11,4%). A seguire S’è Fatta Notte 441.000 (6,5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 796.000 (18,8%). Su Rai2 Ve ne Siete Mai Accorti? Con Maurizio Battista 453.000 (2,6%). Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui 814.000 (5,1%). Su Italia1 Tiki Taka 449.000 (6,8%). Su Rete 4 Cerimonia Segreta 177.000 (3,4%). Su La7 Our Godfather La Vera Storia di Tommaso Buscetta 167.000 (2,3%).

