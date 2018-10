Ascolti, nel cavallo di Troia di Ulisse c'è la De Filippi

Domenica 14 Ottobre 2018, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 15:45

Oltre 5 milioni e 200 mila spettattori la media di Tù si que vales su Canale 5, con share che sfiora il 30%. Un vero trionfo. Nulla da fare neanche per Alberto Angela e il suo Ulisse che si ferma a 3,6 milioni e al 18,6%. Ci voleva dunque la band della De Filippi per ridimensionare il fenomeno Angela. Per quanto riguarda gli altri programmi in prima serata c'è da registrare il mezzo flop della Nations League su Italia 1 (4,7%) che proponeva un Olanda-Germania da spettacolo. Ciò nonostante il pubblico a casa ha preferito altri canali e anche Raidue con gli episodi di NCIS (5,2%) e Raitre con la serie I Topi (5,5%) hanno fatto meglio di Italia 1.Al sabato pomeriggio va sempre forte su Canale 5 Verissimo con Silvia Toffanin (2,3 milioni e 22%). In crescita su Raiuno Italia sì di Marco Liorni (12%).