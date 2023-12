Alberto Angela, stasera in tv in onda “Stanotte a Parigi” su Rai 1: ci sarà anche Donnarumma. Orario e ospiti

La notte di Natale all'insegna del viaggio d'autore. Dopo aver omaggiato le più belle città d'arte italiane, stasera in tv, lunedì 25 dicembre alle 21.25 su Rai 1, Alberto Angela presenta Stanotte a Parigi, serata evento prodotta da Rai Cultura e dedicata alla capitale francese, per raccontare i luoghi d'arte e la storia della città dopo il calar del sole, quando l'assenza di folle e turisti lascia spazio a dettagli e suggestioni più raccolte e intime. Alberto Angela, a bordo della mitica «deux chevaux», sarà nei luoghi più celebri della Ville Lumière e in quelli più difficili da scovare.

Albero Angela, la serata evento a Parigi

Il viaggio nella storia, nell'arte e nella musica di Parigi parte dalla piazza del Trocadero, quando già la Tour Eiffel risplende sulla città.

Concerto di Natale in Vaticano, stasera in tv su Canale 5: orario, ospiti e scaletta dell'evento presentato da Federica Panicucci

Si scopriranno, poi, i colori delle vetrate della Sainte-Chapelle, capolavoro dell'architettura gotica francese, mentre nella notte si accenderanno anche le luci della reggia di Versailles, dalle magnifiche fontane alla Sala degli specchi. E un'altra luce, quella che Claude Monet inseguiva mentre dipingeva le ninfee, guiderà al museo Marmottan. Parigi è anche la città dell'amore, dal Museo Rodin Alberto Angela racconterà Il bacio, uno dei più famosi della storia dell'arte. E dal museo di Cluny, la storia di una dama e di un unicorno impressa su un ciclo di arazzi. Si prosegue tra le strade del Marais, con i segreti della baguette perfetta e dei dolci natalizi fino al Moulin Rouge.

Il tour

I fari della deux chevaux illumineranno anche luoghi celebri come la Piramide del Louvre, l'Arco di Trionfo, il Centre Pompidou, il Museo Nazionale di Storia naturale e la Cattedrale di Notre-Dame, ancora ferita dall'incendio del 2019. Durante il viaggio nella notte parigina il racconto di Alberto Angela s'intreccia con quello di grandi ospiti. Il cantante di origini libanesi, Mika, racconterà della sua infanzia trascorsa a Parigi.

Cosa vedere stasera in tv, da “Crudelia” al Concerto di Natale (c'è anche Alberto Angela da Parigi): film e programmi del 25 dicembre

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, ripercorrerà i primi passi della sua carriera e l'approdo in città. La cantante e attrice Lola Ponce farà rivivere le atmosfere del musical di Riccardo Cocciante, Notre-Dame de Paris, tratto dal romanzo di Victor Hugo.

Parigi in 4k

Un viaggio che gli spettatori potranno fare anche in prima classe. Il programma, infatti, sarà trasmesso in 4K. Una qualità d'immagine e di suoni davvero incredibile solo per coloro che si sintonizzeranno su Rai4K, canale 210 di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Per andare a spasso per Parigi e perdersi in immagini quattro volte più definite rispetto all'Hd e con una gamma di colori più ampia, dettagli più realistici, contrasti più vividi e un suono più profondo bisognerà avere una tv in 4K, installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard. E via con la »due cavalli«