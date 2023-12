Pagelle ascolti tv, top e flop: Rai 1 straccia Canale 5. Che notte con Alberto Angela a Parigi, Panicucci (troppo) classica, Crudelia classe (malefica)

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di lunedì 25 dicembre 2023, essendo il giorno di Natale, ha offerto ai telespettatori maggiormente film a tema, ma non è mancato l'approfondimento. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da «Stanotte a Parigi» su Rai 1 a «Concerto di Natale in Vaticano» su Canale 5. Vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

Pagelle ascolti tv: Alberto Angela notte stellare

Serata speciale, e non solo perché è andata in onda il 25 dicembre, per i fan di Alberto Angela (nato a Parigi l'8/4/1962). Il popolare conduttore ieri su Rai 1 ha donato un tour davvero eccezionale nella sua città natale. Stanotte a Parigi è stato seguito da 3.239.000 spettatori pari al 21.2% di share

Canale 5, malino il Concerto

Non è Natale senza il Concerto in Vaticano. Così anche ieri, 25 dicembre 2023, per la 31esima volta è tornato su Canale 5 il programma condotto da Federica Panicucci con tantissimi ospiti. Il Concerto di Natale in Vaticano ha appassionato 1.651.000 spettatori con uno share del 12.8%

Crudelia, che classe malefica

Su Rai 2 "Crudelia" , il film Disney che esplora la storia di Crudelia De Mon prima che diventasse la cattiva de "La carica dei 101" ha ottenuto 1.271.000 spettatori pari al 7.5%. Emma Stone sul podio.

Bene i grandi classici

Italia 1 ha proposto un altro grande classico delle festività: Il Miracolo nella 34esima strada.

Rete 4 ha puntato a emozionare e far commuovere i propri telespettatori. Sulla rete Mediaset è stato difatti trasmesso “Hachiko - Il tuo migliore amico” e sono stati 788.000 (4.5%) gli italiani a sceglierlo.

Canale Nove vuole far ridere così ha trasmesso "Anplagghed" è lo spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo che ha debuttato nel 2006 nei teatri e alla fine dello stesso anno al cinema. Lo show è stato scelto da 527.000 spettatori con il 4%

Su Rai 3 è andato in onda un grande classico: “La vita è meravigliosa". Il capolavoro di Frank Capra, maestro del cinema hollywoodiano, con James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers, Beulah Bondi è stata la scelta di 620.000 spettatori pari al 3.8%

Gli altri

La7 ha mandato in onda la saga televisiva su uno dei più straordinari protagonisti della storia umana, il giovane faraone Tutankhamon. Tut – Il destino di un Faraone è stata la scelta di 250.000 spettatori e il 2.1%

Su Tv 8 è andato in onda Beata te, film del 2022 diretto da Paola Randi e tratto dall'opera teatrale Farsi fuori di Luisa Merloni. La pellicola è stata scelta da 310.000 spettatori con l’1.9%