Attori, tifosi e star della radio sfilano con il Microfono d’oro

Domenica 9 Giugno 2019, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attori, tifosi e assi della radio in prima fila per la nona edizione del. Celebre omaggio assegnato ai conduttori dei maggiori programmi radiofonici, grazie al consenso di due giurie d’eccezione: una popolare e l’altra di esperti del settore. Accolti dall’organizzatore Fabrizio Pacifici, e dall’eclettica ed effervescente Cosetta Turco, ecco diversi volti noti della tv prestati alla radio. A cominciare da Claudio Lippi a cui è consegnato il premio alla carriera.«Questo tipo di omaggi - scherza il conduttore - in genere si danno a chi non c’è più». Targa anche a Fabio Canino di Rai Radio 2, reduce dal successo di “Ballando con le Stelle” e in libreria con la nuova opera “Le parole che mancano al cuore”. Ma anche all’ex gieffina Daniela Martani e alle showgirl Janet De Nardis, in mini dress geometrico, e Giada Di Miceli e a Danilo Brugia. Premio speciale per la cantante Loredana Errore, del talent “Amici di Maria”. Omaggiati gli idoli locali delle tifoserie: Alberto Mandolesi, Mario Corsi e Valeria Biotti per la Roma, Danilo Galdino per la Lazio e i giornalisti d’inchiesta David Gramiccioli e Luca Casciani. A consegnare le targhe, le modelle Andreea Duma e Taty Tatiana.