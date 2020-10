Ballando, Raimondo Todaro: «Non sono al top, mi dispiace non aver permesso a Elisa di rendere al massimo»

Raimondo Todaro è tornato a ballare con Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, dopo il ricovero per appendicite e peritonite. In collegamento con lo studio di Domenica In, la coppia in gara ha parlato della commozione del ballerino professionista. Che sia nato l'amore? Di certo c'è tantissimo affetto, e le parole di Raimondo Todaro lo dimostrano.



«Sono un ballerino professionista e per questo conosco il mio corpo: non sono ancora al top della forma, ci vorrà ancora molto tempo. Mi dispiace per Elisa, se avesse ballato con un altro ballerino avrebbe fatto sicuramente meglio» - ha spiegato- «Sono dispiaciuto di non essere ancora al meglio, non potevo permettere a Elisa di rendere al massimo».