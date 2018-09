Barbara D'Urso contro Domenica In, la sfida della domenica che infiamma l'auditel

Martedì 11 Settembre 2018, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 13:25

Barbara D'Urso contro Mara Venier. Una nuova stagione televisiva sta per iniziare e si rinnova la sfida domenicale tra Rai e Mediaset, che quest'anno vedrà ancora l'indiscussa padrona di Domenica Live sfidare un gradito ritorno a viale Mazzini. Se Barbara D'Urso, ovviamente confermatissima, mira a replicare lo strapotere della scorsa stagione, la nuova rivale della conduttrice di Canale 5 sarà Mara Venier, che ha appena lasciato Mediaset per tornare a condurre il varietà domenicale di Rai Uno.Barbara D'Urso, in un'intervista all'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, rende merito alla collega che sfiderà a partire da domenica prossima, 16 settembre 2018, ma fa notare anche alcuni aspetti 'tecnici': «Il ritorno di Mara è molto atteso, perché è bravissima e perché ci sono alcune circostanze che oggettivamente la favoriscono. Lei, ad esempio, parte subito dopo il Tg1, con 15 punti di share di vantaggio, e ha pochissime interruzioni pubblicitarie. In ogni puntata di Domenica Live, invece, noi abbiamo 15 pubblicità ed è più difficile tenere incollato il pubblico».Se nello studio di Mara Venier, a Domenica In, ci saranno Gina Lollobrigida e Romina Power, Barbara D'Urso ha deciso di rispondere invitando Loredana Lecciso. Nell'intervista, Barbara D'Urso ha anche annunciato grandi novità per la nuova stagione di Domenica Live: «Ci saranno mini-fiction sulla vita dei nostri ospiti e anche uno spazio dedicato ai tradimenti, ispirato al film Perfetti sconosciuti».