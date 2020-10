Barbara D'Urso, incidente all'inizio della puntata di Pomeriggio 5: «Che succede?»

Barbara D'Urso, incidente all'inizio della puntata di Pomeriggio 5: la conduttrice non fa il suo solito ingresso. Fan preoccupati: «Che succede?». Oggi, la trasmissione contenitore di Canale 5 è cominciata in maniera inconsueta. Barbara D'Urso non ha fatto il suo solito ingresso, entrando in studio sulle note del jingle del programma.

Oggi, infatti, quando è partita la sigla Barbara D'Urso era già in studio. Il jingle avrebbe coperto la sua voce, poi finalmente l'inquadratura si sarebbe fermata su di lei che ha spiegato: «Oggi abbiamo avuto un problema tecnico in regia e solo per oggi abbiamo cominciato così».

L'inizio di puntata inedito non è passato insosservato. Su Twitter i fan hanno commentato: «Ma ce la fanno a dare la linea a Barbara? Che succede?». Caso risolto.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA