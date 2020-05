Belen e Stefano si sono separati? «Lei non porta più la fede...». Da giorni si rincorrono rumors su una presunta crisi tra la showgirl argentina e il ballerino, ma finora nessuno dei due avrebbe confermato. Ora, però, sarebbero emersi nuovi dettagli che avrebbero riportato in auge le indescrizioni su un possibile allontanamento.

Secondo il settimanale Chi, tra i due ci sarebbe maretta. Belen sarebbe stata paparazzata a cena in un ristorante a pochi tavoli di distanza dall'ex Andrea Iannone e senza la fede al dito. Non è tutto. I fan avrebbero anche notato che i due non si scambiano più like sui social.

I due, dopo tre anni di separazione, erano tornati insieme un anno fa, facendo sognare i follower. E ora gli indizi di una presunta crisi. Che il trasferimento a Napoli di Stefano non sia solo per lavoro? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 22:56

