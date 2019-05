Beverly Hills 90210, ecco la data e il primo trailer della nuova serie

Giovedì 9 Maggio 2019, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 18:25

La tanto desiderata "reunion" del cast diè ormai realtà e in queste oreha lanciato il primo filmato promozionale. Per tutti i figli degli anni Novanta è un momento storico ed emozionante. Dopo 30 anni sarà possibile rivedere sul piccolo schermo i beniamini di un'intera generazione. Ci sono tutti i protagonisti nel reboot, ad eccezione diL'attore che interpretava Dylan è morto il 4 marzo a causa di unC'è anche una data ufficiale per la messa in onda in America.La serie sarà trasmessa il 7 agosto e nel teaser pubblicato i ragazzi compaiono seduti a un tavolo, ciascuno con il proprio copione tra le mani. Si salutano e si abbracciano come chi non si vede da molto tempo. C'è anche chi prende il cellulare per scattare selfie.Il titolo di quello che viene chiamato mockumentary saràUna produzione a metà tra finzione e realtà. I personaggi saranno gli stessi attori chiamati ad inscenare un revival del telefilm.saranno se stessi.Un'atmosfera leggera, ma anche nostalgica e malinconica. Impossibile non pensare al compagno d'avventura Luke Perry. L'attore non doveva far parte del revival, ma avrebbe potuto comparire in un episodio come guest star. La sua morte rende tutto più triste, ma deve aver spintoa firmare all'ultimo minuto. I fan non vedono l'ora di vedere il seguito del più famoso teen drama.