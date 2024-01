Beverly Hills 90210, la maledizione delle serie cult Anni '90: da Luke Perry a David Gail fino a Shannen Doherty malata terminale di cancro

Brenda, Brandon, Kelly, Dylan, David, Steve e Donna sono stati per anni nomi nevralgici nei discorsi di milioni di adolescenti (e non solo) di tutto il mondo. Gli appassionati di Beverly Hills 90210, il celebre telefilm che da noi è stato proposto su Italia 1 dal 1992 al 2001, in queste ore piangono la scomparsa di David Gail, l’attore statunitense che nell’iconica serie tv interpretava Stuart Carson, il fidanzato di Brenda Walsh (Shannen Doherty). Una relazione mai coronata dal matrimonio, che saltò per iniziativa del gemello di lei, Brandon, dopo aver scoperto da Dylan che Stuart spacciava droga. Se ne è andato (al momento non sono state rese note le cause del decesso) all’età di 58 anni e dopo la partecipazione a numerosi altri prodotti per la tv (su tutti: Port Charles, derivato di General Hospital, e La Signora in giallo). A darne l’annuncio la sorella, Katie Colmenares, che su Instagram sabato lo ha ricordato con dolci parole: «Sei stato sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque con me. Ti terrò così stretto ogni giorno nel mio cuore, tu splendido, amorevole, incredibile e feroce essere umano, mi manchi ogni secondo di ogni giorno per sempre, non ce ne sarà mai un altro».