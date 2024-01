Shannen Doherty e il cancro, la terapia riaccende la speranza di vita dell'attrice: «Lo definisco un miracolo»

Qualche giorno fa Shannen Doherty aveva detto che stava organizzando il suo funerale. L'ex star di Beverly Hills 90210 che da tempo lotta contro un tumore al quarto stadio, con metastasi alle ossa e al cervello, aveva ormai perso le speranze, ma oggi tutto cambia e si riaccendono le speranze.

Nel suo podcast l'attrice ha rivelato che la nuova cura che sta seguendo sta dando buoni frutti e non se lo aspettava neanche lei.

Shannen Doherty e il tumore, come sta?

«Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi. - ha spiegato Shannen Doherty - E io ho pensato, “Continueremo con questo e vedremo”.

La terapia (che funziona)

Da quanto rivela la 52enne la terapia seguita inizialmente sembrava non mostrare effetti di miglioramento, fino a quando il farmaco è poi riuscito a rompere la barriera "emato encefalica" e a cambiare la situazione.

«Ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia sempre lì», ha deciso di vivere positivamente: «Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con la speranza che posso, abbracciarla e pensare: “Wow, oggi mi sveglierò di nuovo, cosa posso fare?”»