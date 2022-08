Joe E. Tata, morto l'attore di “Beverly Hills 90210”: era Nat, il mitico proprietario del “Peach Pit”

Addio a Joe E. Tata, l'indimenticabile Nat della serie cult degli anni '90 Beverly Hills 90210: aveva 85 anni e si è spento dopo una lunga battaglia con l'Alzheimer. Lo ha reso noto il collega e amico, Ian Ziering, Steve Sanders nel popolare show, su Instagram: «Ricordo di averlo visto in Rockford Files con James Garner anni prima che lavorassimo insieme - scrive l'attore postando una foto dell'amico - Ha interpretato spesso uno dei cattivi di sfondo nella serie originale di Batman. Mi resta nella memoria come una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era tanto generoso con la sua saggezza quanto con la sua gentilezza».

Today we lost my dear friend and TV boss Joe E Tata. Nat Busiccio was a huge part of Beverly Hills 90210 and Joey was a huge part of my life. Rest In Peace Joe. There will never be another. https://t.co/HDPEXsL6Ui

— Jason Priestley (@Jason_Priestley) August 25, 2022