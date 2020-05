Megan Fox e Brian Austin Green si separano dopo 10 anni di matrimonio: «La amerò per sempre e so che lo farà anche lei»

Ultimo aggiornamento: 17:17

si separano. I due attori si sono detti addio dopo 10 anni di matrimonio. Confermate quindi le voci che circolavano da tempo, con lo stesso Brian che ha ammesso: “Abbiamo avuto una relazione meravigliosa e la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre”.L’allontanamento, come ha spiegato l’attore al podcast Context, è avvenuto alla fine del 1029, quando Megan è partita alla volta di Portorico per girare a Portorico Midnight in the Switchgrass al fianco del rapper Machine Gun Kelly, e al su ritorno le cose non sarebbero più state le stesse. Dopo un po’ di tempo per darle modo di tornare alla vita di tutti i giorni, la discussione sulla fine del matrimonio è diventata inevitabile.La causa non sarebbe stata il tradimento: “Non l’ho mai incontrato, ma Megan e io abbiamo parlato di lui. Mi ha detto che è un ragazzo davvero gentile e sincero. Mi fido del suo giudizio. Ha sempre avuto un buon giudizio”.Ha fatto sapere di non voler passare per “vittima” e assicura che sono in buoni rapporti: “Ero scioccato ed arrabbiato, ma non posso essere arrabbiato con lei perché non ha chiesto lei di sentirsi in quel modo. Non è stata una sua scelta.Ne abbiamo parlato un po ‘di più e ci siamo detti “separiamoci per un po’ (…) Per quanto riguarda la famiglia, ciò che abbiamo costruito è davvero bello ed è davvero speciale. Quindi abbiamo deciso di assicurarci di non perderlo. Saremo sempre un fronte unito per i bambini. Faremo vacanze in famiglia”. La notizia circolava da giorni, ma ora c’è la conferma ufficiale. Brian Austin Green e Megan Fox hanno deciso di separarsi. I due attori (lui ha trovato la fama negli anni ’90 con il ruolo di David nella famosa serie tv ‘Beverly Hills 90210’) Megan Fox e Brian Austin Green sono stati sposati per dieci nani dopo hanno tre figli: Noah, 7 anni, Bodhi, 6, e Journey, 3.