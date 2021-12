Ballando con le Stelle, il racconto choc di Carolyn Smith: «Hanno sparato al mio cane, penso di sapere chi è stato»

Brutta storia per la giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith. Mikee, il suo labrador di 10 anni è stato sparato. Ci ha messo qualche giorno la coreografa a raccontare la storia ai suoi follower, perchè , come spiega leri stessa se lo avesse fatto subito «questo video, avrei fatto brutte figure». La delusione è ancora forte ma trovare una spiegazione a un gesto così irrazionale è veramente difficile. Non se ne è accorta subito Carolyn dell'accaduto, ma solo dopo qualche giorno quando il suo Mikee ha iniziato a zoppicare. «Ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario e abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato».

Carolyn Smith, il racconto choc

Nonostante qualche giorno sia passato, la Smith non riesce a contenere la sua ira, perdendo anche l'eleganza tutta british che la contraddistingue. «Pezzo di me***da, stai attento»

Non trova nessuna spiegazione la giudice del talent condotto da Milly Carlucci. «Mikee è il cane più buono del mondo e lo hanno colpito con un fucile di quelli che servono per sparare a uccelli e anatre». E la ballerina aggiunge un dettaglio interessante ossia che la stessa arma è stata usata per sparare ai cani del cognato.

Nessun nome dietro il gesto così inspiegabile, ma Carolyn ha dei sospetti: «Io dico a questa persona di stare molto attenta perché sto facendo le indagini e se ti trovo sono ca**i amari. Sto cercando di non bestemmiare e di stare calma. Questo pezzo di mer**a ha sparato ed io ho una idea di chi è. Deve stare molto attento», ha continuato a sfogarsi la Smith «Solo un uomo di me…a può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo».

Ce l'ha fatta Mikee ed è salvo ma nel racconto la coreografa spiega che al labrador è rimasta conficcata nel corpo una pallottola di piombo. Il veterinario ha deciso di non operare l'animale però perchè con l'intervento il cane avrebbe rischiato di perdere la gamba. «Non dico altro perché posso andare troppo oltre», finisce così il video della Vigilia di Natale di Carolyn Smith.