Caterina Balivo, imbarazzo a Vieni da me: bimbo inizia a urlare in diretta. «Effetti della quarantena»

Ultimo aggiornamento: 18:51

Fuori programma nel corso della seconda puntata del programma condotto da Caterina Balivo. Con l'edizione post lockdown, è ripreso il gioco telefonico per scoprire la casa di un personaggio famoso. Ma proprio durante la telefonata da casa, accade l'inaspettato.In collegamento da Milano, il signor Ambrogio che tenta di indovinare a chi appartiene l'appartamento misterioso.Il piccolo inizia a urlare entusiasta e sembra non volersi fermare.Il papà in collegamento commenta laconico: «Effetti della quarantena...».