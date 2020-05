Caterina Balivo, caos a Vieni da me: intervista Memo Remigi e in diretta parte un audio imbarazzante

Caterina Balivo, caos in diretta: intervista Memo Remigi e parte un audio imbarazzante: «Non ci credo che sta accadendo davvero». Oggi, Memo Remigi ha festeggiato il suo 82esimo compleanno in diretta a Vieni da me, ma durante il collegamento qualcosa sarebbe andato storto.

Durante il colloquio con Memo Remigi, Caterina Balivo apre un collegamento anche con il rapper Gionnyscandal, per una simpatica intervista a due. A quel punto, però, dalla regia parte inavvertitamente l'audio della canzone del rapper Pesca.

«Ma mi piace quando muovi quel c*** grande come Ariana. Sei italiana o brasiliana?», recita la canzone. Caterina Balivo, in evidente imbarazzo per il pezzo un po' colorito, esclama: «Non ci credo che sta accadendo davvero... Questa canzone non doveva andare in onda, lo avevamo detto con gli autori, ma se nessuno lo dice a Mr Paul (il responsabile delle musiche, ndr)...».

Conclude Caterina: «Memo, in teoria, doveva essere il tuo regalo...». Memo Remigi toglie tutti dall'imbarazzo: «Grazie per il regalo!». Risate in studio.





