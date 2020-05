Caterina Balivo in lacrime a Vieni da me: «Sono stati due anni bellissimi»

Caterina Balivo commossa a Vieni da me: «Sono stati due anni bellissimi». Fan in ansia: «Lascia il programma?». Oggi, la conduttrice, durante la puntata, ha iniziato a ringraziare tutta la squadra del programma. Venerdì 29 maggio, infatti, termina Vieni da me. Da lunedì primo giugno sarà sostituito da Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco.

Durante i ringraziamenti, però, la conduttrice si è lasciata andare a un'affermazione che non è sfuggita ai fan: «Sono stati due anni duri, ma bellissimo, abbiamo lavorato tutti tantissimo». E pronunciando queste parole si è commossa.

Immediate le reazioni sul web. «Ma vuol dire che non torna a settembre? Non ci lasciare, ci hai tenuto tanta compagnia», scrivono i follower. Al momento Caterina Balivo non avrebbe risposto. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:41

