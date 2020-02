Caterina Balivo, gaffe in diretta a Vieni da me: «La tua foto da ciccione...». Fan furiosi. Lei reagisce così. Oggi, Costantino della Gherardesca è stato ospite nel salotto di Rai1 dove, con la sua proverbiale ironia, si è raccontato tra vita privata e carriera.

Il conduttore di Pechino Express ha rivelato di essersi dimagrito «non per una questione estetica, ma perché soffriva di apnee notturne». Caterina Balivo allora avrebbe lanciato le foto del prima e dopo. E scherzando avrebbe commentato: «La foto di quando eri ciccione...». Tanto è bastato per fa scattare la polemica social. «Non si dice ciccione», tuonano i follower su Twitter.

E Caterina Balivo replica in diretta. «Costantino è un mio amico da dieci anni, ciccione glielo posso dire. Stavo scherzando». Costantino della Gherardesca approva. Caso chiuso.

