Caterina Balivo romantica con il marito Guido Brera ma i follower notano un particolare: «È orribile»

Caterina Balivo, la foto romantica con il marito Guido Maria Brera. Ma i fan notano un particolare: «È orribile». Per San Valentino, la conduttrice di Vieni da me ha postato sul suo profilo Instagram uno tenero scatto con il marito.



Nell'immagine, Caterina Balivo in un tubino nero con strascico giallo abbraccia Guido Maria Brera. Nella didascalia, tenere parole per il marito: «Al mio diavolo del cuore. Buon San Valentino a tutti voi!». Neanche a dirlo, piovono commenti di approvazione per la coppia. Ma alcuni follower notano un minuscolo particolare: «». Ma c'è anche chi difende la conduttrice: «».

In ogni caso, la coppia Balivo-Brera riscuote il plauso dei fan. «Siete bellissimi». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA