Caterina Balivo in lacrime a “Vieni da me”, ecco cos'è successo

Venerdì 26 Aprile 2019, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 17:54

Caterina Balivo in lacrime a Vieni da me. Nella puntata andata in onda ieri, la conduttrice campana si è lasciata andare alla commozione in un momento molto toccante del programma. Ecco cosa è accaduto.Caterina Balivo stava intervistando Marco Carta, quando il cantante ha iniziato a parlare del difficile rapporto con il padre: «Ero legato a lui perché lo vedevo sfuggente. Una volta mi promise di venirmi a prendere e di passare una giornata insieme, come padre e figlio. Lo dissi a tutti in classe. Ma lui non venne. Quando tornai a scuola, speravo che gli altri se ne fossero dimenticati. Entrai con lo sguardo basso, ma i bambini non dimenticano».Quest'ultimo aneddoto ha commosso fino alle lacrime Caterina Balivo. Il pubblico in studio ha abbracciato Marco Carta con un applauso.