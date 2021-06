Caterina Balivo in visita agli Scavi: «La mia vacanza parte da Pompei»

Le vacanze di Caterina Balivo partono dagli Scavi di Pompei. «E scopri - ha scritto la presentatrice Rai sui sui profili social postando una ampia galleria fotografica degli Scavi e del Santuario - che la storia è più vicina che mai, con i suoi tesori e le sue bellezze. Da qui, Pompei, è partito il nostro weekend». Prima di salutare Pompei, la Balivo si è recata nel santuario per pregare ai piedi della Beata Vergine del Santo Rosario. E poi passeggiata alla Villa Comunale di Napoli con visita alla stazione Zoologica Stazione Zoologica Anton Dohrn fondata nel 1874 e da poco riaperta al pubblico. «I miei bambini sono impazziti, non vi dico poi quando i polpi (tre nella stessa vasca, di solito sono da soli) hanno cominciato a svitare i barattoli per prendere il loro cibo all’interno. Sono intelligentissimi e, vi prego, non li pescate. Vivono due anni, fateli morire di vecchiaia».

