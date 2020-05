Chiara Ferragni, il monologo di Crozza su Leone fa infuriare Fedez

Ultimo aggiornamento: 22:40

I Ferragnez si sarebbero infuriati per il monologo andato in onda nel programma Fratelli di Crozza, nel quale il comico genovese parlava dei presunti marchi sponsorizzati dal figlio Leone.Come riporta il sito Solo Donna,. A quel punto Crozza si sarebbe scusato in diretta, ovviamente a suo modo.Ecco il suo intervento: «Fedez ha aggiunto che c’è chi lo fa, ma loro no. Prendo atto e mi scuso. Loro con il bimbo i marchi li utilizzano, vedi Fendi, Gucci, Moschino, solo che non ci lucrano. E mi riscuso. Unica cosa che mi viene di pensare essendo genovese penso 'Ma tutti questi marchi e loro non ci guadagnano nulla?'. Ma questo è un problema di noi genovesi. I Ferragnez non hanno questo problema. Mi scuso di nuovo, loro vivono fra cose firmate ma questo non è non modo per far soldi, loro si sentono bene così, nella loro cultura.». Risponderanno i Ferragnez all'ironica rettifica? Staremo a vedere.