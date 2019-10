Pomeriggio 5, chirurgia estetica gratis a chi ne ha bisogno: la proposta di Barbara D'Urso

Venerdì 4 Ottobre 2019, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 22:21

Ladivide l'opinione pubblica, ma può cambiare la vita. Per questoe il professorhanno offerto, in diretta a Pomeriggio 5 , un intervento completamente gratis a chi ne ha bisogno. Se si desidera cambiare qualcosa del proprio aspetto, ma non se ne hanno le possibilità si può scrivere al programma per un aiuto.Molti difetti fisici rendono la vita complicata e non sempre si ha il denaro necessario per dare una svolta. Nelle lettere a Barbara D'Urso e al professor Lorenzetti si dovrà specificare il problema di cui si soffre. In passato una ragazza con il seno enorme è stata aiutata a ridurlo in modo da condurre una vita normale.La chirurgia plastica, tema ancora molto discusso, è stata al centro del talk show di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti in studio anche Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken umano, il quale ha confessato di essersi pentito dei 69 interventi chirurgici a cui si è sottoposto per cambiare i connotati e assomigliare al giocattolo fidanzato di Barbie.