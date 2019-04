Ciao Darwin, gaffe Bonolis: «Agopuntura non riconosciuta in Italia». Ira medici: «Lo è dal 1985»

Sabato 27 Aprile 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“A parte gli scherzi, l’agopuntura è una pratica che dà risultati importanti. Da noi non è riconosciuta dalla medicina, però dà risultati importanti, in Oriente e in tutto il mondo. Ci sono Paesi che la riconoscono come cura ufficiale”. E per questa frase di, detta durante la sesta puntata di Ciao Darwin , che gliitaliani (medici iscritti all’albo e con una formazione specialistica) sono su tutte le furie, tanto che hanno già inviato una diffida a Mediaset e pensano di procedere con una denuncia.A raccontare il dissenso, parlando di “pazienti scandalizzati” per quanto andato in onda nel corso della puntata “Davide vs Golia” è, presidente della(Fisa), società scientifica registrata al Ministero della Salute. Giovanardi è anche vicepresidente della World Federation of Chinese Medicine Societies, la Federazione mondiale delle Società di medicina cinese. “E’ stata fatta un'opera di disinformazione - spiega - L’agopuntura è una pratica medica. Non è assolutamente vero che non è riconosciuta in Italia: lo è dal 1985 ed è stata regolamentata con l’accordo Stato-Regioni del 2013”. In Italia, precisa, ci sono più di 3.500 medici agopuntori qualificati e più di 1.500.000 pazienti che usano questa pratica.“In quella puntata l'agopuntura è stata associata a una pratica che fa male, mentre è estremamente diffusa ed è usata anche in campo oncologico per attutire i disturbi della chemioterapia – aggiunge – Abbiamo presentato una diffida a Mediaset, ma non ci hanno ancora risposto. Passeremo a una denuncia: andremo avanti fino alla fine”. La trattazione dell’agopuntura, aggiunge Giovanardi, "è stata fuori luogo”. Due le concorrenti che si sono prestate al trattamento di infissioni degli aghi. C’è però da spezzare una lancia in favore di. Al termine della prova è lui stesso a stringere la mano e a dire al medico cinese (un chirurgo specializzato in agopuntura e laureato anche in Italia alla Cattolica del Sacro Cuore): “Abbiamo scherzato, abbiamo giocato, ma comunque complimenti".Queste polemiche giungono mentreè al centro di un altro caso: quello dell'incidente occorso ad alcuni concorrenti durante le registrazioni della trasmissione tv.