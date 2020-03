Coronavirus, Mara Venier confessa a Luca Argentero: «Quando sarà finita l'emergenza mi ubriacherò»

Mara Venier conduce la seconda puntata di Domenica In in versione adattata all'emergenza da Coronavirus. Lo studio è vuoto, non c'è pubblico e non ci sono ospiti, solo parte dell'orchestra e gli operatori. Tutti gli ospiti vengono contattati telefonicamente, attraverso videochiamate. Tra i tanti Luca Argentero che parla della fiction "Doc-nelle tue mani".

Durante l'intervista i due hanno parlato della fiction ma hanno sottolineato quanto sarà bello riabbracciarsi quando sarà finito tutto. Luca Argentero ha espresso il desiderio di bere una ‘birretta’ in compagnia di Mara quando l'emergenza sarà rientrata, ma la Venier confessa: «Io mi ubriacherò, la birretta non mi basterà». Poi ha avvisato il pubblico di Domenica In: «Non appena arriverà quel momento, vedrete la zia cosa farà». Mara non ha mai nascosto la sua paura e la preoccupazione in queste settimane di emergenza.

Poi tornano a parlare della Fiction ma Mara spiega che non è stato possibile girare le ultime puntata proprio perché è subentrata l'allerta per il coronavirus. Di Doc – Nelle tue Mani andranno in onda i primi quattro episodi, i restanti quattro in autunno. A tal proposito a Domenica In Luca Argentero ha affermato: «Non temete. Avrete l’acquolina in bocca e ci sarà un livello di attenzione in più».

